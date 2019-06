Roma, Manolas compie 28 anni: ecco gli auguri dell’Uefa e degli ex compagni – VIDEO

Kostas Manolas compie 28 anni e questo potrebbe essere il suo ultimo compleanno da giocatore della Roma. Sul calciatore pende una clausola da 36 milioni di euro e la Juventus più volte ci ha fatto un pensierino per la prossima stagione. Intanto arrivano i messaggi d’auguri dagli ex compagni di squadra. Inizia Pjanic su Instagram: “Tanti auguri fratello mio. La palla con me non la prendi mai”. Poi sono arrivati quelli di Radja Nainggolan: “Auguri amico mio, ti auguro il meglio”.

Non potevamo mancare gli auguri dell’Uefa che celebra il difensore greco con il video del gol sul Barcellona della scorsa stagione che valse l’accesso in semifinale di Champions Leaugue.