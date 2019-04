Roma Legends-Nazionale Piloti: si gioca giovedì al Tre Fontane

Nel pomeriggio di giovedì 11 aprile, allo Stadio Tre Fontane andrà in scena la sfida tra la Nazionale Piloti e l’AS Roma Legends nell’ambito delle diverse iniziative organizzate in occasione del Gran Premio di Formula E previsto sabato prossimo a Roma. Il calcio d’inizio fissato per le 18:00. Con i giallorossi scenderanno in campo Totti, Candela e gli altri componenti della squadra per una serata di sport e divertimento. Sarà possibile vedere la sfida in diretta sui canali social della Roma.