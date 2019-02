Roma, la protesta dei Boys: “Stanchi di vedere la maglia indossata da esseri privi di dignità”

La protesta della parte più calda del tifo romanista non si placa. Dopo aver contestato la squadra di Di Francesco in occasione della sfida di domenica scorsa contro il Milan, ora i Boys Roma – noto gruppo organizzato del tifo giallorosso – hanno deciso di disertare la trasferta di venerdì prossimo contro il Chievo Verona. Ecco il comunicato:

“Il nostro attaccamento a questi colori non è mai stato messo in discussione dai risultati del campo. Abbiamo sempre alimentato e portato avanti la nostra passione, simbolo di ciò che siamo, al di là di ogni cosa. Proprio per questo, siamo stanchi di continuare ad accettare il fatto che la nostra maglia venga indossata da esseri privi di dignità, umiltà e carattere, senza tralasciare l’indifferenza di una società ridicola e assente. A Verona sugli spalti non ci saremo; il nostro amore non ha mai preteso grandiosi traguardi ma semplicemente un rispetto necessario che ad oggi non c’è“.