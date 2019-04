Genoa, Juventus, Sassuolo e Parma: dodici punti in palio per conquistare la qualificazione in Champions League. In attesa del match di stasera dell’Atalanta, la Roma si gode il quarto posto in solitaria. Quattro le partite ancora da giocare da qui a fine stagione, “quattro finali”, parola di Alessandro Florenzi. Oggi il vicecapitano giallorosso è tornato a caricare i compagni e l’ambiente con un post sul suo profilo Instagram: “Tutti uniti per queste quattro finali“.