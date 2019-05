Roma-Juventus, i convocati di Ranieri: torna De Rossi, ok Perotti e Florenzi

Tre punti per i tifosi e per tenere accesa la fiammella della Champions. Con questi obiettivi la Roma si prepara a sfidare la Juventus nel posticipo di domani sera (stadio Olimpico, ore 20.30): Ranieri per l’occasione recupera De Rossi, che si candida anche ad una maglia da titolare, e Perotti, che aveva accusato uno stop negli ultimi giorni. C’è anche Florenzi, in dubbio dopo il problema muscolare di domenica scorsa a Marassi. Tutti a disposizione: non succedeva da settembre dalla partita contro il Frosinone.

Ecco la lista completa.

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Manolas, Florenzi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi.

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Cengiz Under, Kluivert, El Shaarawy.