Roma-Juve a Massa come all’andata: per i giallorossi nessuna vittoria con lui in stagione

Davide Massa è l’arbitro designato per dirigere il match di domenica tra Roma e Juventus, in programma alle 20.30 all’Olimpico. Insieme a lui gli assistenti Meli e Preti. Il IV uomo sarà Guida, mentre al Var ci saranno Mazzoleni e Carbone.

PRECEDENTI – In stagione l’arbitro di Imperia ha diretto 4 volte la Roma, nei match del girone d’andata contro Bologna, Napoli e proprio Juventus e nel match di ritorno con la Fiorentina. Nessuna vittoria per i giallorossi, ma uno score negativo di due sconfitte e due pareggi. In aggiunta, la macchia di un rigore non fischiato a Dzeko nel match del San Paolo. In totale Massa ha arbitrato la Roma 17 volte in carriera, sempre in match di Serie A. Con lui i giallorossi hanno racimolato 7 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte.