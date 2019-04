Inter-Roma, giallorossi a Milano. Cori per Dzeko e Totti alla partenza – FOTO – VIDEO

E’ iniziata da Termini la spedizione romanista alla volta di Milano, con la squadra giallorossa attesa da un’Inter alla ricerca degli ultimi punti per blindare il terzo posto e quindi la posizione Champions. La squadra ha lasciato la Capitale dallo snodo ferroviario romano, salutata e incoraggiata dal pubblico che come al solito non ha fatto mancare la vicinanza ai calciatori. Primi ad arrivare Mauro Baldissoni e il Direttore Sportivo Massara, con Riccardi e Fuzato provenienti direttamente dal match della Primavera, vinto nel pomeriggio in scioltezza 5 a 0 con il Toro.

Anche la squadra al completo è arrivata poi alla stazione Termini. Tifosi caldi e cori lanciati verso i calciatori giallorossi: tra i più acclamati c’è Edin Dzeko, match winner della partita contro l’Udinese, ma soprattutto solito affetto per Francesco Totti accolto con il classico: “C’è solo un Capitano“.