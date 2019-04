Nuova tegola muscolare in casa Roma. Stavolta è il turno di Justin Kluivert: l’attaccante olandese è costretto a fermarsi ai box a causa di una lesione di primo grado all’adduttore destro rimediata durante la sfida di sabato scorso contro il Cagliari. Questa mattina Kluivert ha effettuato gli esami strumentali di rito che hanno confermato l’entità dell’infortuni: la sua presenza nel match in programma domenica prossima contro il Genoa è in dubbio.