Roma imbattuta con Massa dal 2012. E c’è anche una vittoria col Bologna

Sarà Massa l’arbitro di Bologna-Roma, gara in programma domenica alle 15 al Dall’Ara. I giallorossi cercheranno di rifarsi dopo il pareggio contro il Chievo e la sconfitta contro il Real Madrid di ieri.

E i precedenti fanno ben sperare: nei tredici precedenti in cui il fischietto di Imperia e i giallorossi si sono incrociati solo una volta la Roma è uscita sconfitta e risale al 2012 (Roma-Udinese 2-3). Da quel momento sette vittorie (una proprio col Bologna al Dall’Ara e l’ultima per 4-2 a Napoli nel mese di marzo) e 5 pareggi: tra questi c’è anche un Bologna-Roma nel 2016 finito 1-1

BOLOGNA – Discorso diverso per il Bologna, che invece in 10 precedenti ha perso 5 volte, ottenendo tre vittoria (l’ultima nel 2016) e due pareggi. Nella scorsa stagione Massa ha arbitrato due volte i rossoblù, entrambe le volte al Dall’Ara: una sconfitta 2-1 contro contro la Lazio e l’1-1 col Torino.