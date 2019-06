Roma, il ct della Bosnia annuncia l’addio di Dzeko: “Mi ha detto che andrà via”

La storia d’amore tra la Roma ed Edin Dzeko sta per finire. Il ciclo del bosniaco con la maglia giallorossa è ormai arrivato al termine, anche se la sua esperienza in Serie A dovrebbe continuare a Milano. La notizia circola ormai da tempo, alimentata anche ieri dai ‘like’ dello stesso attaccante ai commenti dei tifosi nerazzurri che lo accoglievano all’Inter. A confermare la trattativa ormai in dirittura d’arrivo è stato anche il ct della Bosnia Robert Prosinecki, intervenuto a Calcionapoli24 Live: “Su Pjanic e Dzeko, il loro futuro? Ho parlato con entrambi. Pjanic resta alla Juve, invece Dzeko mi ha detto: “Vado via”, probabilmente per una squadra italiana”.