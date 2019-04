Roma, i tifosi stanno con Ranieri: “Se non arriva Conte, teniamoci lui”

Il sogno della Roma e dei suoi tifosi per la panchina della prossima stagione ha un nome e cognome ben precisi: Antonio Conte. Le notizie delle ultime settimane si stanno trasformando in qualcosa di più semplici indiscrezioni, tanto da far pensare davvero che quel sogno possa davvero trasformarsi in realtà. Il tifoso giallorosso, però, è anche abituato a rimanere scottato, ecco perché la razionalità continua a farla da padrone per molti. Se non dovesse arrivare l’ex Chelsea sulla panchina di Trigoria, le possibilità sarebbero diverse: Sarri, Gasperini e Giampaolo, senza dimenticare Claudio Ranieri. Già, proprio lui, chiamato dalla Roma per limitare i danni, ora potrebbe improvvisamente rientrare in corsa per il futuro. E se non dovesse arrivare Conte, il preferito dei tifosi sembra essere proprio il tecnico romano.

“Se non Conte, Ranieri” scrive Concetta sulla pagina Facebook di Forzaroma.info. Il suo è il commento più apprezzato, ma non è certamente l’unica a pensarla così. “Se Ranieri dovesse riuscire ad entrare in Champions e il nuovo allenatore non avesse un nome irrinunciabile – scrive Daniele – allora è giusto che rimanga Ranieri. Per me i nomi irrinunciabili sono solo 3 ovvero Conte, Guardiola e Mourinho, tutto il resto non serve e non vedo tanto meglio di Ranieri in giro“. C’è chi addirittura preferirebbe confermare Ranieri invece di vedere arrivare Conte in panchina: “Lo preferisco a Conte, e ora è un’altra persona. Ha un’esperienza impagabile sia come allenatore sia come romano“, parola di Roberto.

I messaggi di stima per il tecnico della Roma sono tantissimi. “Se dovessimo centrare il quarto posto e non viene Conte, Ranieri meriterebbe di restare” scrive Massi, seguito a ruota da Antonio: “Ranieri tutta la vita, è romano, tifoso, intelligente e competente. Dategli gli uomini giusti e farà grandi cose“. Il leitmotiv è sempre lo stesso: “Se non viene Conte è giusto che rimanga Ranieri, gli altri stiano dove sono“. Un vero e proprio plebiscito per il tecnico romano, che sogna Conte come tutti i tifosi giallorossi, ma, se non dovesse arrivare, sarebbe pronto ancora una volta a mettersi alla guida della sua Roma.