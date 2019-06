Roma, gli auguri di Jesus: “Ho conosciuto il tuo amore negli occhi di Totti e De Rossi”

Ai tanti auguri social arrivati in giornata, nel corso del pomeriggio anche Juan Jesus si è unito ai festeggiamenti per i 92 anni di storia della Roma. Il difensore brasiliano, sempre tra i più attivi sul web, ha voluto lasciare a un post su Twitter le emozioni e l’orgoglio per essere un giocatore giallorosso: “Mi hanno parlato in tanti del tuo amore, l’ho visto negli occhi di Francesco e Daniele, l’ho sentito contro il Barcellona, l’ho vissuto per 3 anni e per questo ogni giorno dico grazie. Emozioni così sono per sempre. Auguri per i tuoi 92 anni bella Roma“.