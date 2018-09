Roma-Frosinone, promozione in tribuna per gli abbonati Sky

La Roma e Sky ancora insieme. Dopo la promozione per la partita contro il Chievo (due biglietti in Monte Mario a 70 euro), arriva una nuova promozione: in occasione della sfida contro il Frosinone (turno infrasettimanale, mercoledì 26 alle ore 21 e in onda su Dazn), i clienti e abbonati da più di un anno potranno acquistare due biglietti in tribuna, pagandone solamente uno.

I giallorossi, attesi prima dal Bologna al Dall’Ara domenica alle 15, avranno assolutamente bisogno del sostegno della propria tifoseria per rialzarsi dopo l’inizio di stagione deludente. Dopo il Frosinone, sarà la volta del derby il 29 settembre prima della seconda in Champions, sempre all’Olimpico, contro il Viktoria Plzen.