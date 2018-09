Roma-Frosinone, domani alle 13.30 la conferenza stampa di Di Francesco

La sconfitta col Bologna ha aperto la crisi in casa Roma, da ieri sera in ritiro a Trigoria. Ora, però, non c’è tempo per fermarsi a riflettere: mercoledì sera i giallorossi scenderanno sul campo dell’Olimpico per sfidare il Frosinone nella sesta giornata del campionato. Alla vigilia del match, il tecnico romanista Eusebio Di Francesco interverrà in conferenza dalla sala stampa di Trigoria per rispondere alle domande dei cronisti. Appuntamento fissato per domani alle 13.30.