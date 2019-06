Paulo Fonseca è sempre più vicino alla Roma. Dopo l’incontro di ieri a Madrid con Fienga e Petrachi, oggi l’agente del tecnico portoghese si prepara a volare in Ucraina: come riporta Sky Sport, nelle prossime ore il procuratore di Fonseca partirà per incontrare il presidente dello Shakhtar Donetsk. L’obiettivo dell’agente è quello di eliminare la clausola rescissoria da 5 milioni di euro presente nel contratto dell’allenatore.