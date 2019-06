Roma, Fonseca è a Milano: domani la partenza per Londra e l’incontro con Pallotta

Questa mattina l’annuncio ufficiale della Roma, Paulo Fonseca è il nuovo l’allenatore per i prossimi due anni con un opzione per il terzo. Come riporta Sky Sport, il tecnico portoghese, però, si trova già in Italia, per la precisione nella city a Milano dove ha scelto di cambiare hotel per non alloggiare nello stesso di Antonio Conte per evitare le telecamere. Domani è in programma il volo da Malpensa verso Londra dove invece l’ex Shakhtar conoscerà il presidente, James Pallotta che questa sera ha cenato nella capitale inglese con il resto della dirigenza giallorossa. Solamente dopo è previsto lo sbarco nella Capitale con la stagione che dovrebbe approssimativamente iniziare il 27-28 giugno.