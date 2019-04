Roma Femminile, Piemonte: “In campionato manca una vittoria con una big”

Martina Piemonte è la protagonista della trasmissione ‘Women’s Weekly‘, rubrica settimanale dedicata alla Roma femminile che andrà in onda questa sera alle ore 18.45 sull’emittente ufficiale giallorossa. Questa un’anticipazione delle sue parole: “Quella contro la Fiorentina sarà una partita molto dura e difficile perché come noi scenderanno in campo per vincere. In questo campionato ci è mancata la vittoria con una big, ma abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti. Speriamo che con il nostro lavoro riusciremo a portare a casa questi punti fondamentali per chiudere bene questa annata“.