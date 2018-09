Si conclude con un nulla di fatto il tentativo di rimonta della Roma femminile, che all’esordio assoluto nella Serie A italiana perde in casa del Sassuolo per 3-2. Non bastano alla squadra di Bavagnoli le reti di Serturini e Piemonte, buone solo per accorciare il risultato e per fare morale in vista della prossima sfida contro il Comunale Tavagnacco.