Niente lesioni muscolari per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma si è infortunato al flessore della gamba destra durante il match di domenica scorsa contro la Juventus. Gli esami strumentali svolti dopo l’infortunio hanno comunque evidenziato un’area di sovraccarico intorno ad una pregressa cicatrice. Le sue condizioni verranno quotidianamente monitorate per stabilire la sua disponibilità per Sassuolo-Roma, in programma sabato prossimo.