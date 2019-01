Roma-Entella 1-0: SCHICK – LIVE

È tempo di tornare in campo, anche se il campionato dovrà ancora attendere. Stasera alle 21 la Roma di Eusebio Di Francesco ospita la Virtus Entella in occasione della gara secca di ottavi di finale di Coppa Italia. Nonostante la sfida sulla carta semplice, il tecnico romanista – costretto a rinunciare a ben 5 dei suoi ragazzi – non esagera con il turnover. Contro il club ligure di Lega Pro spazio alla consueta difesa a 4: sorpresa Karsdorp a destra (Florenzi va in tribuna), Kolarov a sinistra, Fazio – oggi capitano – e Jesus (dal 1′ al posto di Manolas) al centro. In mezzo al campo out Nzonzi e De Rossi, dentro Cristante e Lorenzo Pellegrini, con il rientro di Pastore alle spalle di Schick. Under e Kluivert (out Perotti per un problema al polpaccio sinistro durante il riscaldamento) agiranno in attacco ai lati del centravanti ceco.

Roma-Virtus Entella 1-0

Marcatori: 1′ Schick

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Fazio, Juan Jesus (9′ Marcano), Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Pastore, Kluivert; Schick

A disp.: Fuzato, Greco, Santon, Luca Pellegrini, Coric, Zaniolo, Riccardi, Dzeko.

All.: Di Francesco

Virtus Entella (4-3-1-2): Paroni; Belli, Pellizzer, Baroni, Cleur; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Adorjan; Mota Carvalho, Caturano.

A disp.: Massolo, Crialese, Benedetti, Puntoriere, Ardizzone, Petrovic, De Santis, Icardi, Di Cosmo, Martinho, Bonini, Mancosu

All.: Boscaglia

Arbitro: Di Paolo

Assistenti: Rocca – Formato

Quarto Uomo: Massimi

Var: Sacchi

Avar: Ranghetti

NOTE Ammoniti 16′ Marcano

