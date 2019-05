La Roma ha intenzione di blindare Stephan El Shaarawy. Dopo l’ottima stagione, ricca di gol e di grandi prestazioni, per l’esterno dovrebbe arrivare un meritatissimo rinnovo. Come riporta Tuttomercatoweb, nell’accordo tra le parti ci sarebbe ancora qualcosa da limare: il calciatore chiede 3 milioni di euro, mentre l’offerta della Roma è di 2,5 milioni di euro più bonus. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere il summit per definire il prolungamento del contratto.