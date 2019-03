Roma, Dzeko rientra a Trigoria e si allena: le sue condizioni non preoccupano

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, la Roma ha sciolto i dubbi riguardanti le condizioni di Edin Dzeko. Il bosniaco infatti dovrebbe essere regolarmente in campo domenica pomeriggio per guidare l’attacco giallorosso nel match con il Napoli, visto che oggi si è presentato sui campi di allenamento di Trigoria per svolgere la seduta giornaliera. L’allarme sul suo stato di salute era stato lanciato dalla stampa bosniaca, che aveva parlato nei giorni scorsi di infiltrazioni fatte dallo staff medico per fargli giocare la partita contro la Grecia. Dalla Capitale è sempre filtrato grande ottimismo sul suo stato di salute e sulla sua presenza in campo contro la squadra di Ancelotti.