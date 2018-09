Roma, domenica Totti ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ – VIDEO

Non è un momento semplice per la Roma, che dopo le prime 4 giornate ha conquistato appena 5 punti. All’orizzonte per i giallorossi c’è l’impegno sulla carta proibitivo con il Real Madrid in Champions, poi una nuova chance di riscatto in campionato domenica 23 settembre alle 15 contro il Bologna. Dopo la partita del Dall’Ara, Francesco Totti sarà il grande ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, storica trasmissione in onda su Rai Uno alle 20.35 che aprirà la nuova stagione proprio con il dirigente giallorosso. Come sempre, il mondo romanista sarà incollato al televisore per seguire le dichiarazioni della leggenda capitolina, in un periodo in cui i tifosi hanno bisogno di trovare un punto di riferimento.