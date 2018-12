Roma, confermata la fiducia a Di Francesco. Confronto con la squadra, allenamento posticipato

La Roma non cambia, Eusebio Di Francesco resta al suo posto. L’ennesima brutta figura stagionale rimediata a Cagliari non è ancora la goccia che fa traboccare il vaso. Come riporta Sky Sport, il tecnico resta al suo posto per il momento, con Monchi che, almeno in pubblico, continua a stare sempre dalla sua parte. I problemi la Roma al momento prova a risolverli con il secondo ritiro stagionale, che durerà almeno fino alla trasferta di Plzen. Una scossa che deve arrivare da dentro, o che non arriverà proprio. Questa mattina intanto il tecnico ha avuto un lungo confronto con la squadra, facendo slittare l’allenamento al pomeriggio.