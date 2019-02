Eusebio Di Francesco è volato oggi a Francoforte per partecipare al coaches meeting organizzato dall’Uefa. Ogni anno, i migliori tecnici d’Europa si riuniscono per discutere dello sviluppo delle competizioni continentali e confrontarsi fornendosi spunti e idee per gli allenamenti. Nell’ultimo incontro, organizzato a Nyon lo scorso settembre, Di Francesco non aveva partecipato. Oggi sarà dunque assente per l’allenamento della squadra, in programma nel primo pomeriggio.