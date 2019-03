Roma, De Rossi corre verso il Napoli: il capitano punta alla convocazione

Stando a quanto riporta Sky Sport, Daniele De Rossi dovrebbe rientrare nella lista dei convocati per il match di domenica pomeriggio con il Napoli di Carlo Ancelotti. Il capitano giallorosso, fermo ai box dal match di ritorno con il Porto degli ottavi di Champions, potrebbe quindi ritrovare il campo ed essere a disposizione di mister Ranieri in vista del delicato impegno nel prossimo turno di campionato. Un impegno fondamentale per i capitolini in ottica Champions, considerando inoltre le altre sfide delicate nelle zone altissime della classifica.