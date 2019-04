Roma, De Rossi al lavoro nei giorni liberi. A Trigoria anche Schick, Karsdorp, Santon e Marcano

Daniele De Rossi vuole tornare il prima possibile. Nonostante i due giorni liberi concessi da mister Ranieri dopo la bella vittoria di sabato scorso contro il Cagliari, il capitano della Roma non si è fermato: sia ieri che oggi si è allenato a Trigoria per recuperare al meglio dalla lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra rimediata nella gara di campionato contro l’Udinese. Dopo aver saltato le sfide contro Inter e Cagliari, ora De Rossi aspetta il rientro in campo tra Genoa e Juventus. Oltre a lui, oggi a Trigoria si sono allenati anche Schick, Karsdorp, Santon e Marcano. L’appuntamento con la ripresa degli allenamenti per tutti è fissato per domani mattina alle 11.