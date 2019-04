La Roma scende in campo domani pomeriggio, ore 18.00, allo stadio Olimpico contro il Cagliari. Ranieri recupera Manolas, mentre Karsdorp resta tra gli indisponibili così come Santon e De Rossi. Ecco la lista dei convocati per la 34^ giornata del campionato di Serie A:

Olsen

Mirante

Fuzato

Jesus

Kolarov

Marcano

Fazio

Florenzi

Manolas

Pellegrini

Coric

Pastore

Nzonzi

Dzeko

Perotti

Schick

Under

Kluivert

El Shaarawy