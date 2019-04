Roma-Cagliari, i convocati di Maran: torna a disposizione Cerri

Sarà uno snodo fondamentale per la Roma il match di domani pomeriggio contro il Cagliari di Rolando Maran. I sardi viaggiano ormai al sicuro in campionato, ma vorranno far bene soprattutto dopo il pareggio in rimonta dell’andata. E’ stata proprio la società sarda a diramare la lista dei convocati per la sfida con i giallorossi, con Cerri recuperato all’ultimo dai rossoblu dopo l’influenza. Questa la lista completa:

1 Rafael

3 Pellegrini

6 Bradaric

8 Cigarini

9 Cerri

10 Joao Pedro

12 Cacciatore

14 Birsa

16 Aresti

17 Oliva

18 Barella

19 Pisacane

20 Padoin

21 Ionita

22 Lykogiannis

23 Ceppitelli

26 Leverbe

27 Deiola

28 Cragno

30 Pavoletti

32 Despodov

33 Srna

56 Romagna

77 Théréau