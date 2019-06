Roma, arriva l’abbonamento digitale: ecco i prezzi della campagna 2019/2020 – VIDEO

“È qui che vive la mia passione“: ecco la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2018/2019. Tramite il suo sito ufficiale, la Roma ha comunicato la modalità e i prezzi per poter assistere a tutte le partite casalinghe in campionato del club nel prossimo campionato di Serie A. Novità per i tifosi giallorossi: nasce il nuovo abbonamento digitale e arriva un’app interamente dedicata per gestire l’abbonamento direttamente da smartphone, permettendo di cambiare utilizzatore fino a un massimo di 5 volte durante il campionato. Via alle vendite da domani 4 giugno per tutti, con i vecchi abbonati che potranno confermare il proprio posto fino al 16 giugno. Anche l’app sarà disponibile da domani sia su iOS che su Android. Confermati i prezzi dello scorso anno per tutti i settori, con la Tribuna Tevere e la Monte Mario che tornano a diversificare i costi in base alla posizione scelta nel settore (Parterre o Top nel caso della Tevere).

Ecco i prezzi per chi acquisterà l’abbonamento entro il 19 giugno:

Ecco il comunicato:

L’AS Roma lancia il nuovo abbonamento digitale. E lo fa attraverso una campagna che parla del valore del posto. Che, da oggi, sarà gestibile come mai prima d’ora

È il luogo che sintetizza e racchiude la passione di un tifoso, dove ognuno proietta i propri vissuti e le proprie emozioni. È qui che vive la passione. È il posto allo stadio che, nella nuova campagna abbonamenti della AS Roma, prende vita e diventa assoluto protagonista, come un eterno spettatore, che, per questo, conserva un suo valore. Attraverso una metafora, il seggiolino diventa una sorta di tela su cui si alternano proiezioni delle emozioni dei tifosi a momenti vissuti sul campo: un modo per esserci, per stare con la propria squadra.

Una forma di comunicazione, quella dello spot, che affianca una veste tutta nuova dello stesso abbonamento, che da quest’anno, infatti, si potrà sottoscrivere direttamente da casa sul sito della AS Roma e, successivamente, potrà essere gestito scaricando l’app dedicata “IL MIO POSTO”.

Resta comunque valida la possibilità di sottoscrizione tradizionale presso gli AS Roma Store.

Una serie di funzioni, fruibili esclusivamente tramite l’app, offriranno al tifoso nuovi servizi, a partire dal cambio del posto – che permette la scelta di un altro punto nello stesso settore – fino al cambio utilizzatore, che permette di cedere il proprio posto – per massimo 5 partite – quando non si potrà andare allo stadio.

Un pacchetto di funzionalità che si completa con uno sconto dedicato presso gli AS Roma Store e un sistema di notifiche che tiene l’utente aggiornato in qualunque momento.