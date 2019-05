Roma, amuleto Mazzoleni a Marassi. Con il Genoa farà cifra tonda

Un mese dopo il match di Marassi contro la Samp la Roma ritroverà sul palcoscenico genovese Paolo Mazzoleni. Contro il Genoa sarà lui a dirigere le operazioni della terna arbitrale e sarà coadiuvato nella circostanza dagli assistenti Paganessi e Vivenzi, dal quarto uomo Pairetto, mentre alla Var room ci saranno Guida e Valeriani.

PRECEDENTI – Bilancio stagionale interlocutorio quello con il fischietto bergamasco in questa stagione: fin qui 5 direzioni arbitrali, 2 sconfitte, 2 vittorie e un pareggio. Quella di Marassi sarà la quinta partita consecutiva in trasferta che vedrà Mazzoleni dirigere i giallorossi, con l’ultimo precedente sempre in Liguria, ossia la vittoria di misura contro i blucerchiati propiziata da De Rossi. Con quella di domenica, saranno 30 le direzioni di gara con la Roma, la seconda squadra più arbitrata in Serie A insieme alla Juventus, con un bilancio complessivo di 16 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte.