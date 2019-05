Roma, al via la campagna abbonamenti: Zaniolo uomo immagine, prezzi invariati

La Roma è pronta a lanciare la nuova campagna abbonamenti. Domenica si chiuderà il campionato e dal triplice fischio sarà il momento di cominciare la nuova era. Non solo per quanto riguarda i discorsi di campo. Come scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, da martedì prossimo (secondo quanto risulta a Forzaroma.info la data potrebbe essere posticipata un paio di giorni) sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento per la prossima stagione. Accantonata l’idea della tessera unica per campionato e coppa, saranno tre i modi per abbonarsi: attraverso un’app direttamente sul telefono, o sulla AS Roma Card, oppure su una tessera “souvenir”. I prezzi resteranno invariati. L’uomo immagine sarà Nicolò Zaniolo, scelto anche per presentare la nuova maglia. Attesa per la risposta della piazza, ancora scossa per l’addio di De Rossi che sarà celebrato domenica.