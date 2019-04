Riccardi: “Un’emozione incredibile la Nazionale. Ringrazio Di Francesco”

Prime dichiarazioni da giocatore della Nazionale per il trequartista della Roma Primavera Alessio Riccardi, che ha parlato ai microfoni di calciomercato.com direttamente dal ritiro di Coverciano. Queste le sue parole:

“E’ stata un’emozione molto bella. Ero a Trigoria quando mi è arrivata la notizia ed ero felicissimo. E’ un sogno essere qui con la Nazionale dei grandi, una bellissima esperienza“.

Ti favorisce la presenza di Nicolò Zaniolo per l’ambientamento?

“Magari anche quello, però essere qui è già un sogno. Sempre con lui sto facendo questa esperienza ma punto a godermi il momento“.

Sei sempre stato convocato da Ranieri: il mister ti stima?

“Sicuramente sì. Ora però la mia testa è sulla nazionale“.

Che aspettative hai da questo ritiro?

“Cercherò di dare il massimo per farmi notare dal mister“.

Quale è la posizione in cui pensi di rendere al meglio?

“Credo che fin’ora ho reso meglio da mezzala e da trequartista, anche se ho giocato in tutti i ruoli dell’attacco“.

Che stagione è stata per la Roma Primavera visto il girone unico?

“Il campionato è più equilibrato rispetto agli altri anni e il girone è davvero duro e complicato“.

Come si vive il salto dalla Primavera al calcio dei grandi?

“Sono davvero lontane come realtà“.

Hai vissuto tanta prima squadra quest’anno: chi ti ha dato più consigli e come ti vedi il prossimo anno?

“Nella Roma sono tutti molto disponibili, nessuno in particolare. Fino a ora è stata una bellissima stagione, dal punto di vista tecnico non ho dato il meglio di me in alcune partite, ma cerco di tornare al top. Ringrazio tantissimo Di Francesco, gli sarò sempre grato per la fiducia. Il prossimo anno si vedrà, anche perché ancora si sa pochissimo“.