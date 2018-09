Real-Roma, i 21 convocati di Di Francesco: c’è Perotti, out Pastore

Dopo la seduta di rifinitura sui campi di Trigoria, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei 21 giocatori che avrà a disposizione per il match di Champions League contro il Real Madrid, in programma domani sera al Santiago Bernabeu. Come previsto, niente da fare per Pastore. Esclusi anche Luca Pellegrini e Coric.

Ecco la lista dei convocati:

Olsen

Mirante

Karsdorp

Jesus

Kolarov

Marcano

Santon

Fazio

Florenzi

Manolas

Cristante

Lo. Pellegrini

De Rossi

Zaniolo

Nzonzi

Perotti

Dzeko

Schick

Cengiz Under

El Shaarawy

Kluivert