Real Madrid-Roma affidata a Kuipers: giallorossi mai vincenti con lui in campo

L’esordio in Champions della Roma con il Real Madrid è stato affidato al quartetto olandese guidato da Bjorn Kuipers. Per i più scaramantici non inizia nel migliore dei modi l’avventura europea. I giallorossi non hanno infatti ancora vinto una partita con Kuipers da direttore di gara. Il record negativo segna 3 pareggi e 1 sconfitta, tutti in Champions. C’era l’olandese quando la Roma pareggiava con il Porto nell’andata dei preliminari che è poi valsa la retrocessione in Europa League. Arbitrava Kuipers anche nei due pareggi con Manchester City (2014/15) e Barcellona (2015/16), dove in entrambe le partite i giallorossi hanno realizzato due gol da cineteca con Totti e Florenzi. L’ultima volta che le strade si sono incrociate è stato in occasione della sconfitta al Wanda Metropolitano, nella scorsa fase a gironi di Champions. La partita è terminata 2-0 per l’Atletico Madrid.