Real Madrid, rifinitura tecnico-tattica in vista della Roma – FOTO – VIDEO

Mentre la Roma si allena sui campi di Trigoria, anche il Real Madrid è al lavoro nel centro sportivo di Valdebebas: domani sera i giallorossi scenderanno Bernabeu per affrontare i campioni d’Europa nella prima giornata del gruppo G di Champions League. Stamattina mister Lopetegui ha chiamato a raccolta i suoi ragazzi: alle 11.20 via al riscaldamento iniziale con la squadra divisa in due gruppi per svolgere il consueto torello. Dopo i primi 15′ aperti alla stampa, le telecamere sono state spente per dare il via alle prove tecnico-tattiche.