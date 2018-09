Real Madrid, Benzema: “Roma buona squadra con giocatori molto bravi”

A due giorni dal match di Champions League contro la Roma, l’attaccante del Real Madrid Karim Benzema ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Codere. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: “La Champions League è una competizione di un altro livello. Tutte le partite sono importante e nessuna è facile e questo mi piace. Il Real Madrid è il miglior club al mondo, ogni anno deve puntare alla vittoria, la Champions League è molto importante per noi. Sappiamo che ci sono avversari forti, ma per me i favoriti siamo sempre noi, in questo club l’obiettivo è sempre quello di vincere tutto e giocare bene. Roma? La prima partita in casa è molto importante, dobbiamo tenere il possesso palla e avere più ritmo rispetto all’avversario. La Roma è una buona squadra con giocatori molto bravi“.