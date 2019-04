Psg umiliato a Lille, discussione in tribuna tra Campos e Al-Khelaïfi

Umiliazione in campo e nervi tesi in tribuna, per il Psg la sfida contro il Lille è destinata a rimanere una delle serate più nere della storia recente: la sconfitta per 5-1 ha scatenato la rabbia di Nasser al-Khelaïfi, contrariato dalle decisioni arbitrali nel corso di tutto il match.

Come riporta l’Equipe, alla fine del primo tempo, il presidente dei parigini voleva provare a raggiungere il direttore di gara per protestare sull’espulsione di Bernate e sui gol annullati a Mbappe, ma Campos si è alzato urlando contro al-Khelaïfi: “Qui siamo a Lille, non a Parigi”.

L’intervento non è piaciuto alla dirigenza del Psg e nel secondo tempo sono continuate le discussioni, fino a quando Campos non ha abbandonato la tribuna.