Primavera Roma, De Rossi: “Il nostro obiettivo è il terzo posto”

Ultima giornata anche per i giovani giallorossi. In vista della sfida contro l’Udinese Alberto De Rossi ha voluto presentare il match, concentrandosi anche sulle ambizioni della sua Roma. Queste le sue parole a Roma TV:

“Dobbiamo finire con una grande vittoria, per fare più punti possibili. Poi, se possibile, raggiungere il terzo posto, non un grandissimo risultato, ma la Roma deve sempre stare sul podio. Purtroppo spesso siamo stati discontinui, sia in casa che in trasferta. Questo ha caratterizzato la nostra stagione, è stata la nota negativa. Non sappiamo dare una risposta, abbiamo cercato da inizio campionato la continuità che ci è mancata. Per questo non siamo nelle prime due posizioni in classifica“