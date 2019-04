Primavera, De Rossi: “Siamo stati quasi perfetti”

Soddisfatto e felice. Queste le sensazione che ha fatto trasparire Alberto De Rossi ai microfoni di RomaTV. Nel post partita l’allenatore della Primavera della Roma è intervenuto al canale ufficiale del club per tornare sul match di oggi vinto in scioltezza per 5 a 0 sul Torino dell’ex Coppitelli. Queste le sue parole:

“È stata quasi una partita perfetta, i ragazzi sono stati presenti per tutta la gara, senza quasi mai abbassare la guardia. Lo hanno fatto contro una squadra forte, che ci stava davanti in classifica, che forse ha un momento di flessione, ma che resta una squadra molto temibile. Abbiamo accettato la prima sosta molto volentieri, perché si era giocato tanto, questa l’abbiamo digerita meno, la differenza la fa la maturità dei ragazzi. Non mi riferisco solo alla loro crescita tecnica, tattica e fisica, è la mentalità con cui hanno affrontato questa partita, ci siamo allenati anche in 12 a volte, hanno spinto fino alla fine, è un aspetto nuovo”.

Come ha visto la prestazione di Besuijen?

“Ha fatto una doppietta come Cangiano, lo ho visto molto bene. L’altro ieri Cangiano aveva giocato un’ora con la nazionale ed era un azzardo farlo giocare, è la forza del gruppo. Ha fatto la differenza“.

Adesso testa all’Empoli?

“Nessuna rivalsa, dei 4 gol, 3 ce li siamo fatti da soli. Ci penseremo a tempo debito, ma è una partita importante che viene in un momento importante, dobbiamo tentare la scalata al secondo posto. Non sarà facile, ma la squadra sta facendo bene, siamo moderatamente tranquilli“.