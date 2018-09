Presentazione Roma femminile, la madre di Pallotta posa con la squadra – FOTO

“Le ragazze entrano a pieno titolo nella famiglia della Roma”. Parola di Mauro Baldissoni, che nella cornice di piazza di Spagna ha dato il via alla neonata squadra in rosa della capitale. A dimostrazione delle sue parole, però, anche due ospiti d’eccezione: durante la presentazione in pieno centro, erano presenti anche Angela Maria Di Giacomo, la madre del presidente giallorosso James Pallotta (originaria di Canosa di Puglia), le due sorelle Carla e Cristina e la figlia di Alex Zecca, il braccio destro del patron americano. Le due hanno anche posato nelle foto di rito con la prima squadra femminile nel corso dell’evento.