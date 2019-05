Perotti salta il Genoa: infortunio al bicipite femorale

Diego Perotti non ci sarà per il match contro il Genoa. Dopo i dubbi delle ultime ore sul suo impiego a Marassi, gli esami hanno evidenziato un problema di natura muscolare al bicipite femorale della gamba destra. L’argentino quindi non sarà a disposizione di Claudio Ranieri per la delicata trasferta genovese. Nei prossimi giorni l’esterno giallorosso, che sarebbe stato grande ex della partita, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per monitorare i tempi di recupero e il percorso di rientro in gruppo.