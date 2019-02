Patrick Kluivert bacchetta il figlio: “Che errore lasciare l’Ajax, ma a Roma è felice”

Di padre in figlio. Patrick Kluivert torna a parlare di suo figlio Justin nel corso di un evento a Dubai: “Non credo abbia fatto bene ad andare via dall’Olanda così giovane. Ho sempre detto che sarebbe dovuto rimanere un altro anno o due all’Ajax. Ma come padre devi seguire e rispettare le decisioni di un figlio” ha detto a Sport360.

Sulla situazione nella Roma: “Come ho detto, andare via non è stata la decisione migliore che potesse prendere. È stata comunque una buona scelta e si trova molto bene alla Roma. Ovviamente vorrebbe giocare di più, ma ha 19 anni e non può pretendere più di tanto. Quando gioca si impegna al massimo, gli piace il suo ruolo e questa cosa è già abbastanza. Sono curioso di capire come andrà la prossima stagione e se avrà più occasioni per giocare titolare”.