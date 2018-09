Pastore, ‘Anema e Core’ di… Capri. El Flaco fa festa col tamburello – FOTO

Dal ‘core de Roma’ Francesco Totti, all’“Anema e Core” Javier Pastore. Due profili diversi, uno capitano e simbolo della Roma per oltre vent’anni, l’altro la punta di diamante della campagna acquisti di Monchi, ma che in questo inizio di campionato sta trovando difficoltà ad imporsi come leader in campo. E allora El Flaco ha optato per due giorni di riposo, lontano dall’ambiente caldo giallorosso per godersi il mare e la movida di Capri.

Relax nel golfo di Napoli con la moglie Chiara: un po’ di tintarella, lo shopping per le vie dell’isola ma anche serate di divertimento. “All’anema e core”, esclusivo locale che ha ospitato qualche settimana fa anche Jennifer Lopez, El Flaco ha tirato fuori la sua ‘anema‘ sudamericana. Divertimento assoluto per il romanista che, con il tamburello in mano a scandire il ritmo della musica in sala, ha mostrato parte del suo repertorio da ballerino insieme alla moglie e al padrone di casa Gianluigi Lembo. Aspettando le prestazioni con la Roma, Pastore per una sera è stato l’anima e il cuore di Capri.