Parma, D’Aversa: “Dispiace vedere come sia andata la storia di De Rossi”

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa, prossimo (e ultimo) avversario della Roma in campionato, ha parlato questa mattina a Radio 1 commentando l’addio di De Rossi: “Quando ho giocato in Serie A De Rossi iniziava la sua carriera ed era uno di quei giocatori promettenti, è un dispiacere vedere come è andata la sua storia, dispiace per un giocatore che ha dato tutto alla sua squadra e che è una bandiera. È un giocatore che ha fatto la differenza, non solo per le doti tecniche ma soprattutto per lo spessore della persona, parteciperemo sicuramente alla sua festa perché è un ragazzo che merita”.