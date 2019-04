Parisi (agente Fifa): “Credo che la Roma e Conte siano avanti nella trattativa”

I rumors sul possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina della Roma continua a far discutere. Oggi l’agente Fifa Fabio Parisi è intervenuto ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ su Radio 24 per parlarne. Ecco le sue dichiarazioni: “Conte è un allenatore straordinario, va preso per quello che è e farlo renderlo per quello che vale. Credo che la Roma sia abbastanza avanti con Conte, Spalletti per me resta all’Inter così come credo che Allegri resterà alla Juve. La Roma farà mercato ma ha anche in casa tante cose che possono interessare a Conte. Per lui la Roma sarebbe un’ipotesi stimolante, se invece dovesse andare alla Juve dovrebbe vincere la Champions per fare meglio degli ultimi anni“.