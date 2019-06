Paradiso (TheGiornalisti): “Sono laziale, ma stimo De Rossi”

Tifoso della Lazio d’eccezione ma estimatore di alcuni simboli giallorossi: Daniele De Rossi e Antonello Venditti in primis. Su questi due argomenti si è concentrato il cantante dei TheGiornalisti Tommaso Paradiso, che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Non conosco Daniele De Rossi, abbiamo degli amici in comune. Da laziale lo stimo da morire. Venditti? È uno dei miei cantautori preferiti, lo invidio ai romanisti. Quando sento “Grazie Roma” non è che mi metto a cantarla a squarciagola ovviamente, però non la tolgo“.