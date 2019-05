A campionato finito, il futuro della Roma è ancora tutto da scrivere, a partire dalla panchina. Tra i possibili allenatori in lizza, il più vicino ai giallorossi è sicuramente Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riporta TMW, tra oggi pomeriggio e questa sera, in occasione della cena di fine anno dell’Atalanta, il tecnico incontrerà la dirigenza bergamasca e Antonio Percassi per discutere del suo futuro.