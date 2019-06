Non c’è pace per James Pallotta. Nonostante la lettera scritta a cuore aperto verso i tifosi, nella quale il numero uno giallorosso ha fatto mea culpa su diverse situazioni che hanno afflitto la Roma negli ultimi mesi, continua la contestazione nella capitale. L’ultimo episodio risale alla scorsa notte. In giro per la città sono stati affissi più striscioni, tutti con lo stesso messaggio: “Pallotta vattene, Roma vuole Ferrero”.