Nainggolan non dimentica Roma: pranzo nella Capitale con Manolas – FOTO

Il rapporto di Radja Nainggolan con la città di Roma non è certamente finito in quel giorno di giugno in cui ha salutato Trigoria per sbarcare nell’Inter di Spalletti. Nonostante l’addio ai colori giallorossi, in questi mesi il centrocampista belga non ha mai smesso di tornare nella Capitale. Lo ha fatto anche oggi, approfittando del giorno libero concesso dal tecnico nerazzurro ai suoi ragazzi prima del match contro il Frosinone. A pranzo il Ninja ha incontrato un vecchio amico: al termine della seduta di questa mattina a Trigoria, Kostas Manolas ha raggiunto Nainggolan e, inevitabilmente, è finito direttamente sulle stories del belga. “Che stai a fa’?“, chiede il difensore greco appena si accorge di essere ripreso. Un simpatico siparietto, proprio come ai vecchi tempi.